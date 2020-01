Morbius - Jared Leto jako wampir z komiksów Marvela. Wyciekło zdjęcie!

Morbius to film, o którym wiele nie wiemy, ponieważ promocja jeszcze nie ruszyła.Bohaterem jest biochemik Michael Morbius, który próbuje wyleczyć siebie z rzadkiej choroby krwi, a zamiast tego zaraża się pewną formą wampiryzmu. Pierwszy zwiastun zapowiedziano na 13 stycznia 2020 roku, a zanim to nastąpi, możemy zobaczyć wyciek zdjęcia z tego trailera, które pokazuje Jareda Leto w charakteryzacji komiksowego wampira. Ponadto - ujęcie jest dosłownym odtworzeniem kadru z komiksu Marvela!

Wyciek nastąpił na Twitterze, ale tweet został już usunięty. Taka sytuacja przeważnie mówi jedno: to nie jest fake, ale prawdziwe zdjęcie. Potwierdza jego rzetelność również dziennikarz z portalu GWW. Źródłem jest konto na Twitterze, które opisało klatka po klatce co będzie w finałowym zwiastunie Ptaków Nocy, który potem pojawił się w sieci i wszystko się potwierdziło. Ktokolwiek to jest, ma dobre i trafne źródła informacji.

Morbius - Jared Leto jako wampir

fot. twitter.com/Vullein

Zobaczcie zdjęcie i porównajcie je z kadrem z komiksu, które widnieje w zdjęciu głównym newsa. Czy taki Morbius sprawdzi się i przekona wymagających widzów kina komiksowego?

W obsadzie są również Adria Arjona, Matt Smith i Tyrese Gibson. Za kamerą stoi Daniel Espinosa, który wyreżyserował na podstawie scenariusza Burka Sharplessa oraz Matta Sazamy.

Morbius - premiera w lipcu 2020 roku.