Morbius nie jest w MCU? Ta wskazówka sugeruje linię czasową filmu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Sony Pictures

Gdy wyszedł pierwszy zwiastun Morbiusa, wszyscy byli skołowani: co tam robił Michael Keaton w roli z MCU? Czy to oznacza że współpraca Sony z Marvel Studios powiązała wszystkie produkcje i teraz są w jednym świecie? Wiemy, że ich kolaboracja jest bliższa niż kiedykolwiek i wspólnie planują różne crossovery, a pełną odpowiedź na to, jak to będzie działać da Spider-Man: Bez drogi do domu. Informacje o Venomie 2 oraz Morbiusie dają jednak pogląd na to, jak to może wyglądać.

News dotyczy teorii portalu comicbookmovie.com, która jest sensowna i wiarygodna. Wysnuli oni teorię, że w Spider-Man: Bez drogi do domu zaklęcie rzucane przez Doktora Strange'a doprowadza do ściągnięcia wielu postaci z różnych linii czasowych do MCU poprzez koncept wieloświatu (multiwersum), czyli alternatywnych światów równoległych. Jaką mają dowody?

Pierwszy to scena po napisach Venoma 2, w której Venom i Eddie zostają przeniesieni do ziemi z MCU. Na ekranie telewizora widzą informację o Spider-Manie w wykonaniu Toma Hollanda.

Drugim to wskazówki z dokrętek do filmu Morbius, które miały miejsce w lutym 2020 roku, a to wszystko nadaje im potrzebny kontekst. Widzimy na autobusach reklamy Daily Bugle, które zadaje pytanie: gdzie jest Spider-Man? Jako że jest to klasyczne logo z filmów Sama Raimiego, pojawia się naturalny wniosek, że Morbius jest osadzony na ziemi z Pajączkiem granym przez Tobeya Maguire'a. Ma to sens biorąc pod uwagę, że w zwiastunie były plakaty z tym właśnie Spider-Manem. Jego zniknięcie mogłoby mieć związek z wcześniejszym wnioskiem na temat ściągania postaci zaklęciem, czyli Pajączek przeniósł się do świata MCU, pozostawiając chwilowo (lub na dłużej, tego nie wiemy) swoje na pastwę złoczyńców.

https://twitter.com/MorbiusUpdates/status/1226394642049953799

A to wszystko pokazuje, jak przez koncept multiwersum światy MCU i Sony zostaną dogłębnie połączone, bo przecież sam fakt przenoszenia się pomiędzy nie zostanie ot tak zablokowany. Do tej teorii można dopisać zdanie, że najpewniej w ten sposób również Deadpool zostanie wprowadzony do MCU.

Co sądzicie o koncepcie ekipy comicbookmovie.com? Brzmi wiarygodnie, czy widzicie te powiązania inaczej?