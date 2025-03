fot. The CW

Po zakończeniu serialu Tajemnice Smallville, na jaw wyszła kontrowersyjna sprawa jednej z głównych aktorek. W 2018 roku FBI zatrzymało Allison Mack, która była uwikłana w sektę znaną jako NXIVM. Przyznała się do zarzutów handlu ludźmi i niewolnictwa seksualnego. Była oskarżona o pranie pieniędzy, oszustwa związane ze zmianą tożsamości oraz wymuszenia. Została skazana na 3 lata więzienia, ale wyszła z niego po 21 miesiącach.

Aaron Ashmore o tym, jak zareagował na sprawę Allison Mack

W Tajemnicach Smallville Mack wcielała się w Chloe Sullivan, najlepszą przyjaciółkę Clarka Kenta. Aktorka była odpowiedzialna za rekrutację nowych członków do grupy. Oskarżono ją również o próbę werbowania aktorów z serialu.

W produkcji DC Aaron Ashmore grał Jimmy'ego Olsena i był obiektem westchnień Chloe. W podcaście Inside of You Michaela Rosenbauma (serialowy Lex Luthor) aktor opowiedział, jak zareagował na te wieści. Przyznał, że Mack była cudowną, serdeczną i przyciągającą osobą. Dodał, że ona i jej chłopak Chad Krowchuk zapraszali go na wędrówki i inne rzeczy. Dodał, że była bardzo dobrą aktorką oraz solidną partnerką sceniczną. Wnosiła wiele charakteru do postaci, a współpraca z nią była łatwa. Natomiast był zszokowany, gdy dowiedział się o tej sprawie.

Stary, szczęka mi opadła. Poznałem Allison naprawdę dobrze przez te trzy lata. Pracowaliśmy razem i nic w jej osobowości nie pozwoliłoby mi uwierzyć, że cokolwiek z tego jest możliwe. Wydawało się to alternatywną rzeczywistością; wydawało się scenariuszem typu "O czym ty mówisz?".

Rosenbaum wspomniał o filmie dokumentalnym o NXIVM, gdzie przyznał, że Mack łatwo dała się wciągnąć w ich przekonania. Mówił, że początkowo sekta pomagała ludziom w budowaniu pewności siebie i znajdowaniu celu, ale później człowiek zdawał sobie sprawę, że to szaleństwo. Dodał, że wtedy przychodzą myśli, dlaczego coś, co miało być dobre, okazało się czymś okropnym. Ashmore tak to skomentował:

Cóż, niestety, taka jest ludzka natura, wiesz? Myślę, że wiele osób czegoś szuka, nie wiedzą co to jest, a ludzie będą na tym żerować. Ludzie mają traumy, mają rodziny, różne problemy, na które próbują znaleźć odpowiedzi. I zawsze znajdzie się ktoś, kto to wykorzysta.

Allison Mack nie wróciła do aktorstwa po Tajemnicach Smallville. Z kolei Aaron Ashmore miał okazję zagrać m.in. w Locke & Key, Ginny & Georgia i Skymed. Jest bratem bliźniakiem Shawna Ashmore'a (The Boys, seria X-Men).