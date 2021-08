Morbius - niczym fizyka kwantowa? Michael Keaton o multiverse i swoim powrocie

fot. Sony

Morbius to produkcja, która będzie opowiadać historię naukowca przeistaczającego się w istotę podobną do wampira. W zwiastunie mogliśmy zobaczyć postać Adriana Toomesa, którego znamy z filmu Spider-Man: Homecoming. Był tam złoczyńcą i został ostatecznie pokonany i umieszczony za kratkami. W przypadku zapowiedzi Morbiusa widzimy go we więziennym kombinezonie, gdy rozmawia z głównym bohaterem. Co zdezorientowało fanów, skoro MCU i SPUMC są dwoma odmiennymi światami. Są podejrzenia, że w grę może wchodzić multiverse, szczególnie po zdezorientowaniu samego aktora, który wciela się ponownie w Adriana Toomesa, czyli Michaela Keatona.

Morbius

Według The Hollywood Reporter, gdy twórcy Morbiusa zaczęli aktorowi tłumaczyć mechanikę fikcyjnego świata, odnosząc się do ostatnich ważnych punktów fabularnych w świecie Marvela, ten kiwał głową, jakby wiedział, o czym, k*rwa, mówią. Jednak zdaniem Michaela Keatona równie dobrze mogli mu próbować wyjaśnić fizykę kwantową. Wiedział tylko, że zna swoją postać i podstawy. Ostatecznie twórcy spojrzeli na niego i zaczęli się śmiać: nie masz pojęcia, co do ciebie mówimy, prawda? Na co aktor odpowiedział, że żadnego.

Choć Michael Keaton niezbyt śledzi kino oparte na komiksach po swoim występie w Batmanie, to jego zdaniem:

Zawsze będą robić filmy Marvela. Mnie już nie będzie, a oni dalej będą je tworzyć.

Czy to możliwe, że Morbius mógłby stać się kanonem w MCU, czy to tylko mrzonki?