Morbius - Venom jako graffiti. Oto nowy easter egg z planu

Fani czekający na premierę filmu Morbius od kilkunastu godzin mają wielkie powody do niezadowolenia - w związku z rozszerzającą się na całym świecie epidemią koronawirusa wejście produkcji na ekrany kin opóźniono o kilka miesięcy; nową datę ustalono na 19 marca przyszłego roku. Przypomnijmy, że produkcja ta wejdzie w skład tzw. Sony's Universe of Marvel Characters (SUMC), do którego należą także Venom i Venom 2.

Choć prace na planie Morbiusa zostały wstrzymane, w dalszym ciągu na ulicach pozostały jednak stworzone przez ekipę instalacje. Na jednej z nich symbiont pojawia się w formie easter egga jako... graffiti. Spójrzcie sami:

fot. Reddit/SUMC

Jeśli przyjrzycie się powyższemu zdjęciu lepiej, z prawej jego strony znajdziecie także słowo "Kaine". Przypomnijmy, że w komiksach Kaine jest klonem Petera Parkera, którego czytelnicy kojarzą lepiej pod pseudonimem Scarlet Spider.

Przyszłość SUMC w chwili obecnej jest niejasna. Wcześniej spekulowano bowiem, że w Morbiusie pojawi się odwołanie do Venoma 2 - na razie drugi z tych filmów nie ma jednak ustalonej nowej daty premiery.