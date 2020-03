Morbius, nowi Pogromcy duchów i inne. Sony przesuwa lub odwołuje premiery z 2020 roku!

W Stanach Zjednoczonych sytuacja w związku z pandemią koronawirusa gwałtownie się pogarsza i według ekspertów najgorsze dopiero przed nimi. Sony Pictures to pierwsze studio, które reaguje, bo ma świadomość, że nic nie poprawi przez najbliższe miesiące.. Dlatego większość premier z 2020 roku odwołali lub przesunęli na inny termin. Zdaniem ekspertów ich decyzje mają ścisły związek z sytuacją z pandemią na terenie USA.

Jako że Sony zareagowało jako pierwsze, możemy spodziewać się, że kolejne studia niedługo ogłoszą swoje decyzje odnośnie czerwcowych i lipcowych premier. Sierpień też nie wygląda optymistycznie.

Lista przesuniętych lub odwołanych premiery Sony Pictures:

W ramówce Sony zostały mniejsze i mniej ważne tytuły: Monster Hunter (wrzesień 2020), Connected (wrzesień 2020), Fatherhood (październik 2020), Man From Toronto (listopad 2020), The Happiest Season (listopad 2020) oraz The Nightingale (grudzień 2020). Szansa na premierę tych tytułów jest jednak nikła, bo większość nie została jeszcze nakręcona, a zawieszenie prac na planie potrwa prawdopodobnie dłużej niż ktokolwiek by chciał.