Morbius - nowe zdjęcia. Komiksowy wampir nadchodzi

fot. Sony

Na nowych zdjęcia z Morbiusa widzimy między innymi Martine Bancroft, w którą wciela się Adria Arjona. Jest to główna role kobieca. Są także Simon Stroud (Tyrese Gibson), agent Rodriguez (Al Madrigal) oraz Matt Smith jako tajemniczy Milo, który jest głównym czarnym charakterem tej historii. Oficjalnie nie wiadomo, kim jest ta postać oraz czy pochodzi ona z komiksów Marvela. Początkowo spekulowano, że może to być Loxias Crown, ale obecnie mówi się, że to raczej złoczyńca bez komiksowego rodowodu.

Morbius - zdjęcia

Morbius

Morbius - o czym film?

Jest to historia jednej z najbardziej skonfliktowanych wewnętrznie postaci. Jej bohaterem jest Michael Morbius, który cierpi na rzadką chorobę krwi. Jest zdeterminowany, by ratować innych, dlatego postanawia przetestować na sobie lek. Nowa metoda pozornie tylko okazuje się gigantycznym sukcesem. Niestety, wewnątrz jego duszy zaczyna rodzić się prawdziwy mrok. Czy dobro przezwycięży zło? Czy Morbius podda się nowym żądzom?

Morbius - obsada

Główną rolę gra Jared Leto. W obsadzie są także Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal oraz Tyrese Gibson. Matt Sazama i Burk Sharpless są autorami scenariusza. Daniel Espinosa stoi za kamerą.

Morbius - premiera w polskich kinach odbędzie się 1 kwietnia 2022 roku.

