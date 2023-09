Mortal Kombat 1 - Jean Claude Van Damme jako Johnny Cage! Pierwsze spojrzenie na aktora w grze

fot. WBIE

Ed Boon, współtwórca serii Mortal Kombat, był gościem na youtubowym kanale First We Feast. Miał on nie tylko okazję zjeść ostre skrzydełka, ale też wypowiedzieć się na temat najnowszej odsłony serii, czyli Mortal Kombat 1. W rozmowie poruszono między innymi temat Jean-Claude'a Van Damme'a. Przypomnijmy, że aktor pojawi się w nadchodzącej produkcji jako alternatywna skórka dla postaci Johnny'ego Cage'a, jednego z grywalnych bohaterów.

Boon podkreśla, że historia poniekąd zatoczyła koło, bo dawniej zależało im na stworzeniu gry, w której Van Damme byłby głównym bohaterem, a postać Johnny'ego Cage'a była nim inspirowana.

Temat debiutu Jean-Claude'a Van Damme'a w Mortal Kombat 1 został poruszony w około 5 minucie i 52 sekundzie poniższego materiału.

Mortal Kombat 1 - premiera 19 września na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.

