Mortal Kombat 1 i spot pełen easter-eggów! W roli głównej Dave Bautista

Do sieci trafił nowy materiał promujący Mortal Kombat 1. Tym razem nie jest to jednak ani zwiastun, ani też materiał z rozgrywki, a krótka reklama, w której pojawia się Dave Bautista. Poniższe wideo na swoich mediach społecznościowych podał jeden z twórców tej serii, Ed Boon i jednocześnie zachęcił on widzów do tego, by wypatrywali w nim easter eggów. Uwagę zwraca też bardzo charakterystyczny motyw muzyczny, którzy przewija się przez całą reklamę, choć najbardziej słyszalny jest w końcówce.

Mortal Kombat 1 - premiera gry 19 września na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Zobaczcie też nasze wrażenia z testów oraz trybu fabularnego.

