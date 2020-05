Mortal Kombat 11: Aftermath - Robocop i powrót Friendships. Zobacz zwiastun

Mortal Kombat 11: Aftermath to duży dodatek do bijatyki z 2019 roku. Rozszerzenie wprowadzi nową zawartość fabularną, w której Liu Kang oraz Raiden będą chcieli na nowo napisać historię po wydarzeniach przedstawionych w podstawowej wersji gry. Oprócz tego, do graczy trafi też szereg innych, atrakcyjnych nowości - w tym trzy kolejne, grywalne postacie, a także powrót szalonych finisherów Friendships.

Nowymi wojownikami będą czteroręka Sheeva, bóg wiatru Fujin oraz... RoboCop. Ten ostatni to kolejny gościnny występ w Mortal Kombat 11, po Spawnie oraz Terminatorze. Fanów serii bez wątpienia ucieszy też powrót Friendships, czyli nietypowych ciosów kończących, które w przeciwieństwie do Fatality i Brutality są... kompletnie pozbawione przemocy, a przez to też potrafią solidnie zaskoczyć. Oprócz tego w Aftermath wprowadzone zostaną też tak zwane "stage Fatalities", czyli finishery powiązane z konkretnymi arenami i znajdującymi się tam pułapkami i innymi elementami otoczenia.

Mortal Kombat 11: Aftermath

Zobaczcie też zwiastun, który prezentuje nową zawartość.

Zainteresowani gracze będą mieli trzy możliwości zakupu nowej zawartości. Za samo Aftermath trzeba będzie zapłacić 39,99 euro, nowy dodatek + Kombat Pack to wydatek 49,99 euro, a pełna wersja gry i oba rozszerzenia to 59,99 euro. Premierę zaplanowano na 26 maja tego roku na każdej z platform, na której dostępnej est Mortal Kombat 11 - PC, Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.