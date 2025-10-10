Brutalna zapowiedź filmu Mortal Kombat 2. Adeline Rudolph zachwyca jako Kitana
Pojawiły się nowe materiały promocyjne z Mortal Kombat II. Na razie film zapowiada się na iście brutalne widowisko, pełne easter-eggów dla fanów gier. Zobaczcie sami.
Pojawiły się nowe materiały promocyjne z filmu Mortal Kombat 2. Jedno z nich to zdjęcie, które w pełnej krasie przedstawia uzbrojoną Kitanę. Na ekranie w kultową postać z gry wciela się aktorka Adeline Rudolph, którą możecie znać z serialu Chilling Adventures of Sabrina. Opublikowano także zapowiedź w formie wideo na YouTubie. Klip trwa ponad dwie minuty i pokazano w nim między innymi kilka brutalnych scen walki. Nic dziwnego, że ma ograniczenie wiekowe.
Mortal Kombat 2 - brutalna zapowiedź i zdjęcia
Na pierwszym slajdzie w galerii jest nowa zapowiedź wideo Mortal Kombat 2. Na dwóch kolejnych znajdują się zdjęcia Kitany. Pozostałe to ujęcia i plakaty, które Warner Bros. pokazało już wcześniej. Jest jednak szansa, że je przegapiliście.
Mortal Kombat 2 - fabuła, obsada i premiera
Głównym bohaterem Mortal Kombat II jest sam Johnny Cage. Znane z gier postacie będą musiały zmierzyć się ze sobą w krwawym i brutalnym turnieju, by pokonać mroczne rządy Shao Kahna, zagrażające istnieniu Earthrealm i jego obrońców. W obsadzie znajdują się Karl Urban, Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, Chin Han, Tadanobu Asano, Joe Taslim oraz Hiroyuki Sanada.
Kiedy premiera Mortal Kombat 2? Niestety, została opóźniona. Film trafi do kin dopiero 15 maja 2026 roku.
Źródło: ew.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
07
paź
Nowoczesne związki
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
10
paź
Głębia. Imprint
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1946, kończy 79 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1961, kończy 64 lat
ur. 1967, kończy 58 lat