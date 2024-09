Mortal Kombat 2 - ile scen walk będzie w sequelu? Liczba robi wrażenie

fot. Max

Mehcad Brooks, ekranowy Jax, w rozmowie z portalem ScreenRant zdradził, ile walk możemy spodziewać się w Mortal Kombat 2.

Mortal Kombat 2 - ile scen walk będzie w sequelu?

Jax jest w moim DNA. Kocham go. Rozumiem go. To świetny facet. A w tym filmie zobaczycie o wiele więcej jego osobowości, poczucia humoru i wartości, w które wierzy. A także kilka naprawdę, naprawdę niesamowitych walk. W filmie jest 27 scen walk i naprawdę ciężko pracowaliśmy, aby jak najlepiej je przedstawić.

Wychodzi więc na to, że według Brooksa w sequelu będzie dokładnie 27 scen walk.

Mortal Kombat 2 - obsada

Aktorzy powracający: Lewis Tan jako Cole Young

Mortal Kombat 2 - jaki będzie film?

W rozmowie z serwisem Collider podczas San Diego Comic Con, Lewis Tan, który wciela się w Cole'a Young, postać niepochodzącą z gier, opowiedział o podejściu do Mortal Kombat 2 oraz różnicach z poprzednikiem.

Powiedziałbym, że ton jest nieco inny. Jest trochę bardziej podkręcony. Jak powiedziałem, trudno jest zabrać się do fabuły i poprowadzić historię nowej postaci, której nie ma w grze, prawda? Czyją historię opowiemy? Jak to zrobimy? Jak przedstawimy to publiczności, która może nie zna Mortal Kombat tak dobrze, jak niektórzy fani? Zajęliśmy się tym problemem w pierwszym filmie, a teraz po prostu ruszamy do boju. Możemy po prostu to zrobić. Więc drugi film jest dzikim, szalonym nonsensem i jest niesamowity.

Aktor przyznał, że widzowie mają się spodziewać więcej makabrycznych scen oraz dłuższych sekwencji walk. Powiedział też, że wszystkie osoby, które pracowały nad pierwszą odsłoną, zwracali uwagę na to, co ludzie piszą, o czym mówią, co się im podobało, a co nie w Mortal Kombat. Ponadto w drugiej części będzie turniej, na który fani będą czekać, ale nie podał żadnych szczegółów na ten temat.

Jest on 100 razy lepszy w drugim filmie, biorąc pod uwagę to, co nauczyliśmy się po pierwszej części.

Mortal Kombat 2, podobnie jak pierwszą część, wyreżyserował Simon McQuoid. Premiera zaplanowana jest na październik 2025 roku.