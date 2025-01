Fot. Materiały prasowe

Margaret Qualley pojawiła się w podcaście Happy Sad Confused. W rozmowie z prowadzącym Joshem Horowitzem przyznała, że jej skóra była uszkodzona przez prawie rok po zakończeniu zdjęć do Substancji. Wszystko przez protetyki, które musiała nosić na planie.

Substancja - dlaczego twórcy unikali później kręcenia twarzy Margaret Qualley?

Na przykład, gdy kręcili moją spódniczkę do napisów początkowych, a dookoła mnie były palmy, mieli te wszystkie długie obiektywy od dołu, ponieważ moja buzia była tak zje***a w tym czasie, że nie mogli po prostu nakręcić mojej twarzy.

Aktorka dodała, że wciąż zmagała się z trądzikiem, gdy musiała zacząć pracę nad swoim kolejnym filmem, Rodzaje życzliwości.

Wiesz, kojarzysz tę postać, która ma twarz całą w trądziku? To był mój trądzik, spowodowany noszeniem protetyków. Pomyślałam: och, właściwie idealnie się składa. Gram wszystkie te bohaterki — jedna z nich będzie miała mój okropny trądzik z protetyków. Zajęło mi prawdopodobnie cały rok, by dojść do siebie fizycznie po tym wszystkim.

Wygląda więc na to, że twórcy na późniejszym etapie zdjęć do Substancji unikali kręcenia twarzy Margaret Qualley, ponieważ miała zaawansowany trądzik, spowodowany noszeniem wielu protetyków na planie.

