Mortal Kombat z 2021 roku nie przypadł do gustu krytykom. W serwisie Rotten Tomatoes ma 55% "świeżości" (pozytywnych opinii), ale za to widzom film na podstawie kultowej gry wideo bardzo się spodobał. Ma 86% "świeżości" wśród użytkowników. Obecnie trwa postprodukcja drugiej części, a Lewis Tan, który wciela się w głównego bohatera, zdradził, czego widzowie mają się po niej spodziewać.

Jaki będzie Mortal Kombat 2?

W rozmowie z serwisem Collider podcza San Diego Comic Con, Lewis Tan, który wciela się w Cole'a Young, postać niepochodzącą z gier, opowiedział o podejściu do Mortal Kombat 2 oraz różnicach z poprzednikiem.

Powiedziałbym, że ton jest nieco inny. Jest trochę bardziej podkręcony. Jak powiedziałem, trudno jest zabrać się do fabuły i poprowadzić historię nowej postaci, której nie ma w grze, prawda? Czyją historię opowiemy? Jak to zrobimy? Jak przedstawimy to publiczności, która może nie zna Mortal Kombat tak dobrze, jak niektórzy fani? Zajęliśmy się tym problemem w pierwszym filmie, a teraz po prostu ruszamy do boju. Możemy po prostu to zrobić. Więc drugi film jest dzikim, szalonym nonsensem i jest niesamowity.

Aktor przyznał, że widzowie mają się spodziewać więcej makabrycznych scen oraz dłuższych sekwencji walk. Powiedział też, że wszystkie osoby, które pracowały nad pierwszą odsłoną, zwracali uwagę na to, co ludzie piszą, o czym mówią, co się im podobało, a co nie w Mortal Kombat. Ponadto w drugiej części będzie turniej, na który fani będą czekać, ale nie podał żadnych szczegółów na ten temat.

Jest on 100 razy lepszy w drugim filmie, biorąc pod uwagę to, co nauczyliśmy się po pierwszej części.

Przy tej wypowiedzi wspomniał również o Karlu Urbanie, który wcielił się w znanego z gier Johnny'ego Cage'a. Tan odniósł się również do japońskich aktorów, którzy grają Scorpiona oraz Raidena w filmie.

Hiroyuki Sanada Szoguna Tadanobu Asano jest jedną z legend, jednym z najlepszych aktorów w historii. Jeśli nie widzieliścieto koniecznie go obejrzyjcie. Jest niesamowity., który gra Raidena, też gra w Szogunie. Mortal Kombat Gang został nominowany do nagrody Emmy, co jest zdumiewające.

Kto jest największym graczem w obsadzie Mortal Kombat 2?

Ponadto Tan podzielił się też ciekawostką. Wskazał aktora, który jest najlepszym graczem w obsadzie.

Ludi Linem Max Huang Joe Taslim Jeśli porozmawiasz z, który gra Liu Kanga, to on zna grę całkiem dobrze., który gra Kung Lao, zna grę bardzo dobrze. Ale, który gra Sub-Zero, jest najlepszy ze wszystkich w grach wideo. To prawda, że ten facet jest prawdziwym graczem.

Według Tana, Taslim zawsze dzieli się swoimi osiągnięciami w grach za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jego tag gracza to B1HAN.

Mortal Kombat 2, podobnie jak pierwszą część, wyreżyserował Simon McQuoid. Premiera zaplanowana jest na październik 2025 roku.