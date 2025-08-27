Nowe zapowiedzi Mortal Kombat 2. Tak prezentują się Skorpion i Baraka

fot. Warner Bros.

Reklama

Prawie każda postać z pierwszego filmu Mortal Kombat – nawet te, które zostały zabite – mają powrócić w nadchodzącym sequelu, w tym znany z serii ognisty, nieumarły wojownik znany jako Scorpion. W filmie zadebiutuje również Baraka, krwiożerczy mutant i złoczyńca.

Baraka został wprowadzony w drugiej grze z serii jako wojownik rasy Tarkatan, wierny sługa Shao Kahna. Jego historia została nieco zmieniona w najnowszym reboocie, ale nic nie wskazuje na to, by w tym filmie szczególnie rozwijano jego przeszłość.

Mortal Kombat 2 - nowe zdjęcia

Zarówno Baraka, jak i Scorpion zostali pokazani na nowych promocyjnych zdjęciach , które możecie obejrzeć pod poniższymi linkami.

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

Obrońcy Ziemi, do których dołącza sam Johnny Cage — zostaną wystawieni przeciwko sobie w ostatecznej, bezlitosnej, krwawej walce o pokonanie mrocznego Shao Kahna, który zagraża istnieniu Ziemskiego Królestwa i jego wojowników.

Karl Urban wciela się w Johnny’ego Cage’a, a obok niego występują: Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, Chin Han, Tadanobu Asano jako Lord Raiden, Joe Taslim jako Bi-Han oraz Hiroyuki Sanada jako Hanzo Hasashi / Scorpion. Reżyser Simon McQuoid powraca, by stanąć za kamerą kontynuacji swojej produkcji z 2021 roku.

Premiera Mortal Kombat 2 w Ameryce Północnej odbędzie się 24 października 2025 r., a międzynarodowa dystrybucja rozpocznie się 22 października 2025 r.