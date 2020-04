Mortal Kombat - ci cosplayerzy sprawią, że pochłonie Was ogień [ZDJĘCIA]

Mortal Kombat to seria krwawych bijatyk, która cieszy się niesłabnącą popularnością od niemal 30 lat, bo jej korzenie sięgają 1992 roku. Kolejne odsłony trafiają do graczy co jakiś czas, a w produkcji znajduje się także nowy film. Ten jak na razie jest wielką zagadką, bo nie doczekał się żadnych konkretnych materiałów promocyjnych, które przedstawiałyby bohaterów i antagonistów. Pewną wskazówką co do tego, jak mogą wyglądać postacie, dają jednak cosplayerzy, którzy chętnie wcielają się w słynnych wojowników. Serwis The Gamer postanowił przygotować przegląd najciekawszych cosplayów Scorpiona - chyba najbardziej rozpoznawalnego (anty)bohatera tej serii.

W poniższej galerii znajdziecie świetne cosplaye, za które odpowiadają wickedwearcosplay, Ken Rampersad, Broken Blade Workshop, Majed Alkanderi, Exot1c Dynasty, Verth, Yeliz, furywins_cosplay, becahri oraz Maul.

Mortal Kombat - cosplay Scorpiona

Premiera filmu Mortal Kombat zaplanowana jest na 15 stycznia 2021 roku. W obsadzie są m.in. Ludi Lin, Mehcad Brooks, Hiroyuki Sanada, Jessica McNamee, Joe Taslim, Tadanobu Asano oraz Lewis Tan.