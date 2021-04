Mortal Kombat - wyciekło krwawe fatality z filmu. Żywcem wyjęte z gry!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Boss Logic

Światowa premiera Mortal Kombat odbyła się w Azji, ale film trafił też do między innymi Rosji. Na razie to 17 krajów, z których zebrano 10,7 mln dolarów. Twórcy mogą liczyć na sukces, bo budżet produkcji opartej na widowiskowych i krwawych walkach to zaledwie 40 mln dolarów.

Dzięki premierze do sieci wyciekł spoilerowy fragment, który w każdej chwili może zostać usunięty. Widzimy w nim koniec walki, w której Kung Lao wykonuje fatality prosto z gry Mortal Kombat X. Popularny bohater walczy z rozpoznawalną postacią, więc jest to spoiler, bo urywek pokazuje nam jej los. Chodzi o Nitarę . Fragment tylko dla dorosłych!

Mortal Kombat - fragment

Mortal Kombat trafi na ekrany kolejnych 12 krajów już 16 kwietnia 2021 roku. Główna premiera to 23 kwietnia, bo wówczas produkcja trafi na amerykańskie ekrany kin i do platformy HBO MAX.

Data premiery w Polsce nie jest znana, bo nie wiadomo, kiedy kina w naszym kraju zostaną otwarte i czy wówczas w tym gronie znajdą się multipleksy. Prawdą jest, że nawet jak w połowie kwietnia padnie decyzja, to wcale nie oznacza, że od razu wszystko się otworzy i wielkie produkcje trafią na ekrany. Czekamy na rozwój sytuacji.

