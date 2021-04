Mortal Kombat: Rambo, Joker i Terminator już byli. Nasze typy na popkulturowe ikony w kolejnej części gry

fot. Warner

Gościnne występy w mordobiciach to oczywiście nie jest domena jedynie Mortal Kombat. Już w 1995 roku w Battle Arena Toshinden wystąpił niejaki Earthworm Jim, a w Soul Calibur 2 Link – bohater gier serii Zelda. Swoją drogą to właśnie Soul Calibur, obok Mortal Kombat, może pochwalić się najbardziej interesującym zestawem popkulturowych sław. W kolejnych częściach gry wystąpili między innymi Darth Vader, Yoda, Wiedźmin Geralt i Ezio Auditore z Assassin’s Creed II. Z ciekawych gościnnych występów można wymienić jeszcze Negana (The Walking Dead) w Tekken 7 czy Wojownicze Żółwie Ninija w InJustice 2. Jak sytuacja wygląda w Mortal Kombat? Poniższa galeria odpowiada na to pytanie.

Mortal Kombat - gościnne występy

Freddy Kruger (Koszmar z ulicy Wiązów) - MK9

Premiera Mortal Kombat 12 jeszcze nie została zapowiedziana, ale oczywistym jest fakt, że gra wkrótce ujrzy światło dzienne. W bijatyce pojawią się zapewne sławetni goście – Warner raczej nie przerwie tendencji rozpoczętej w MK9. Kto tym razem stanie obok Scorpiona, Raydena i pozostałych? Postanowiliśmy wskazać naszych kandydatów. Jaki zastosowaliśmy klucz wyboru? Gdy przyjrzymy się dodanym wcześniej zawodnikom, jasne stanie się, co jest najważniejsze. Brutalna estetyka (najlepiej horror/gore), demoniczność i ogólne "zakapiorstwo". Kultowe postacie niebojące się ubrudzić rąk. Panowie i panie dobrze prezentujący się z posoką na twarzy i wyrwanymi kręgosłupami w dłoniach.

Na podstawie tych wytycznych sporządziliśmy listę postaci mogących pojawić się w MK12. Niektóre z nich mają rzeczywistą szansę trafić do gry, inne pozostają jedynie w sferze marzeń. W poniższej galerii nie znajdziecie nikogo nie świata Marvela/Disneya. Raz, że Warner i Disney stanowią konkurencyjne byty i raczej nie ma tu pola do współpracy, a dwa, że ci drudzy bardzo dbają o image swoich bohaterów. Nikt nie pozwoli, żeby heros z MCU skończył z wybebeszonymi wnętrznościami, a w MK to przecież chleb powszedni. Nie ma tu miejsca dla księżniczek Disneya i cudownych chłopców z Marvela. DC to już jednak inna para butów. Zresztą, zobaczcie sami!

Mortal Kombat - nasze typy gościnnych występów w MK12