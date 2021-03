Mortal Kombat - kategoria wiekowa filmu została ogłoszona. Czy będzie brutalnie?

fot. materiały prasowe

Mortal Kombat z 2021 roku będzie bardzo brutalnym filmem. Zgodnie z zapowiedziami twórców organizacja MPAA ogłosiła, że kategoria wiekowa filmu to R, czyli nie jest on wskazany dla osób poniżej 17 roku życia. W opisie czytamy, że powodem są bardzo obrazowe i krwawe sceny przemocy, wulgaryzmy i ordynarne nawiązania w dialogach.

Nie jest to zaskoczeniem, bo we wszelkich wywiadów twórcy zapowiadali hektolitry krwi, a pierwszy zwiastun to potwierdził. Fani gier maj też oczekiwać tak zwanych fatality, czyli brutalnego wykończenia przeciwnika.

Przypomnijmy, że pierwsze dwa kinowe filmy oparte na grze, czyli Mortal Kombat i Mortal Kombat 2: Unicestwienie miały kategorię wiekową PG-13. Jednak już serial internetowy Mortal Kombat: Legacy prezentował nam wysoki poziom przemocy, podobnie jak film animowany z 2020 roku Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge.

W obsadzie są między innymi Lewis Tan, Joe Taslim, Hiroyuki Sanada, Mehcad Brooks, Max Zhuang, Ludi Lin, Chin Han czy Tadanobu Asano.

Mortal Kombat

Mortal Kombat 2021 - opis fabuły

Bohaterem filmu Mortal Kombat jest fighter MMA Cole Young (Lewis Tan), przyzwyczajony do walki o pieniądze. Jest on jednak nieświadomy swojego dziedzictwa i nie wie, dlaczego cesarz Shang Tsung (Chin Han) wysłał swojego najlepszego wojownika Sub-Zero (Joe Taslim), aby się go pozbyć. Dzięki wskazówkom Jaxa (Mehcad Brooks), majora sił specjalnych, który ma to samo znamię smoka co Cole, bohater wyrusza na poszukiwania Sonyi Blade (Jessica McNamee). Ostatecznie odnajduje ją w świątyni Lorda Raidena (Tadanobu Asano), boga piorunów i obrońcy ziemskiego królestwa, który daje opiekę każdemu, kto ma znamię smoka. Cole trenuje tutaj pod okiem doświadczonych wojowników, takich jak Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang) oraz najemnika znanego jako Kano (Josh Lawson). Wspólnie przygotowują się do walki z wrogami z innego świata. Czy trening pozwoli Cole'owi w porę odblokować swoją arcanę, czyli ogromną moc wypływającą z duszy? W końcu w tej walce stawką nie jest tylko życie jego rodziny, ale ostatecznie powstrzymanie Pozaświata.

Mortal Kombat - premiera w kinach na świecie w kwietniu 2021 roku.