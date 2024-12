Wybrano aktor do nowego American Psycho. Christian Bale zdobył sławę za oryginał

fot. materiały prasowe

Reklama

American Psycho to nowy film oparty na książce pod tym samym tytułem autorstwa Breta Eastona Ellisa. Pomimo spekulacji, że główną rolę we współczesnej adaptacji zagra Jacob Elordi, ostatecznie przypadła ona Austinowi Butlerowi. Aktor oficjalnie podpisał kontrakt na wcielenie się w tytułową postać.

Co ciekawe, Butler i Elordi mieli wcześniej styczność z postacią Elvisa Presleya, grając go w dwóch różnych produkcjach. W tamtym przypadku Butler odniósł większy sukces – jego rola została uniwersalnie doceniona i przyniosła mu nominację do Oscara. Nie wiadomo jednak, czy Elordi rzeczywiście rozważano do tej roli w ekranizacji książki, czy było to jedynie przypadkowe skojarzenie.

fot. Apple TV+

American Psycho – co wiemy?

Scott Z. Burns napisał scenariusz, ale zaznaczono, że nie jest to remake filmu z 2000 roku, który w ogóle nie był brany pod uwagę podczas realizacji. Twórcy opierają się wyłącznie na książce. Za reżyserię odpowiada Luca Guadagnino (Suspiria), którego unikalny styl artystyczny sugeruje, że nowa wersja będzie zupełnie inna od poprzedniej adaptacji. Szczegóły wizji Guadagnino nie są jeszcze znane.

Przypomnijmy, że w oryginale Christian Bale wcielał się w seryjnego mordercę z Wall Street. Film łączył elementy satyry, horroru i psychologicznego dramatu. Potencjalna data premiery nowej wersji pozostaje nieznana.