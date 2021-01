Mortal Kombat - kiedy zwiastun nowego filmu aktorskiego? Wpis aktora sugeruje datę

Warner Bros

Jak wiadomo Warner Bros szykuje Mortal Kombat, nowy film aktorski oparty na kultowej serii gier wideo. Projekt ma zadebiutować już w kwietniu, jednak do tej pory poza logiem i datą premiery nie otrzymaliśmy żadnych materiałów promujących widowisko. Być może to się zmieni. Lewis Tan, aktor, który gra w projekcie, zamieścił na swoim Twitterze wpis, który sugeruje, że coś związanego z tym filmem zadebiutuje już 15 stycznia. Być może zatem już za kilka godzin doczekamy się pierwszej zapowiedzi produkcji. Pozostaje czekać na jakąś oficjalną informację w tej sprawie.

W obsadzie filmu oprócz wspomnianego Tana znajdują się Ludi Lin, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Jessica McNamee, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Chin Han i Hiroyuki Sanada. Premiera w kinach i na HBO Max 16 kwietnia.

https://twitter.com/TheLewisTan/status/1349865220261330945

Ponadto w sieci pojawiła się informacja o tym, że najprawdopodobniej Warner Bros pracuje również nad innym projektem z uniwersum Mortal Kombat oprócz filmu aktorskiego. Ma to być pełnometrażowa animacja, która roboczo została zatytułowana Mortal Kombat 3. Ogłoszenia castingowe informują, że w projekcie pojawią się takie postacie jak Kobra, Kira, Tremor, Kuai Liang oraz Kamal. Co ciekawe to ostatnie jest prawdziwym imieniem kultowej postaci, Sub-Zero.