Mortal Kombat - kiedy zwiastun nowego filmu? Producent zapowiada

Mortal Kombat to nowy film na podstawie kultowej serii bijatyk, które zasłynęły przede wszystkim Fatality, czyli wyjątkowo krwawą i kreatywną techniką kończącą przeciwnika. Jakiś czas temu zakończono zdjęcia do projektu i teraz fani z wytęsknieniem oczekują pierwszych materiałów promocyjnych filmu. Producent projektu, Todd Garner wypowiedział się niedawno na Twitterze na temat tego, kiedy możemy spodziewać się pierwszego zwiastuna widowiska. Otóż uważa on, że materiał trafi do sieci latem. Być może zatem wideo zadebiutuje na tegorocznym San Diego Comic-Con na panelu Warner Bros, co wydaje się logiczne.

W obsadzie produkcji znajdują się Ludi Lin, Mehcad Brooks, Hiroyuki Sanada, Jessica McNamee, Joe Taslim, Tadanobu Asano oraz Lewis Tan. Reżyseruje Simon McQuoid.

Mortal Kombat - premiera filmu w USA 15 stycznia 2021 roku.