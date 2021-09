Kudłaty kontra Scorpion. Nowe logo WB Animation ekscytuje fanów

fot. materiały prasowe

Twórcy filmu Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms oraz producenci z Warner Bros. Animation bawią się crossoverem, którego fani serii chcieli od lat. W krótkim wideo, które obrazuje logo pojawiające się na początku filmu widzimy kultowego Scorpiona, który zostaje pokonany przez Kudłatego z serii Scooby-Doo. W poprzednim filmie Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge była podobna zabawa. Wówczas Scorpion atakował kaczora Duffy'ego.

Kudłaty kontra Scorpion

Jak przypomina Collider jest to nawiązanie do kultowego mema z 2017 roku o nazwie Ultra Instinct Shaggy, który skupiał się na scenie z filmu z 2011 roku, w której Kudłaty pokonał całą grupę motocyklistów. Ona rozpoczęła internetową debatę o tym, że Kudłaty jest najsilniejszą fikcyjną postacią w historii.

Battle of the Realms - o czym film?

Tym razem grupa bohaterów jest oblegana przez armię Shao Kahna. W wyniku tej sytuacji Raiden i jego wojownicy zostali zmuszeni do pójścia na ugodę z Kahnem. Zorganizowany zostanie finałowy turniej Mortal Kombat, który ma zadecydować o losie wszystkich światów. Równolegle toczy się historia Scorpiona, który musi znaleźć starożytny artefakt Kamidogu, który może zostać wykorzystany do wskrzeszenia istoty mogącej zniszczyć wszystko we wszechświecie.

Mortal Kombat: Battle of the Realms - film jest już dostępny w USA w platformach VOD.