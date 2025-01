Uznany za niewinnego - autor książki napisał kolejną część. Czy wpłynie na 2. sezon?

fot. materiały prasowe

Presumed Guilty to nowa książka Scotta Turowa. Pisarz wrócił w niej do postaci Rusty'ego Sabicha, a akcja rozgrywa się 35 lat po wydarzeniach z powieści Uznany za niewinnego z 1987 roku. W nowej części bohater będzie musiał bronić syna swojej narzeczonej, który został oskarżony o morderstwo.

Jest o tyle ciekawe, że Apple TV+ pracuje nad 2. sezonem Uznany za niewinnego, który powstał na podstawie twórczości Turowa. Pisarz twierdzi jednak, że kontynuacja serialu nie będzie adaptacją Presumed Guilty. Wyjaśnił, dlaczego nie jest to możliwe.

Innocent rozgrywa się 20 lat później, więc trudno byłoby to zrobić jako kontynuację poprzedniej części. W dodatku Peter Sarsgaard od początku mówił, że nie zamierza kręcić sequeli. A jego postać, Tommy Molto, była w centrum historii Innocent. Było więc wiele powodów, dla których podjęto taką decyzję.

Wygląda więc na to, że nowa książka Turowa nie wpłynie na 2. sezon serialu Uznany za niewinnego. Pisarz nie martwi się również tym, że kontynuacja pójdzie we własnym kierunku. Uważa, że do tej pory wszystkie adaptacje jego dzieł wyszły mu na korzyść.

Turow opowiadając o książce Presumed Guilty zapowiedział, że Rusty Sabich w pewnym sensie „powróci do życia” i wyjaśnił, że choć zwykle reprezentowanie przyszłego członka rodziny jest złym pomysłem, to w tym wypadku nie było innego wyjścia i mężczyzna postanowił bronić syna swojej narzeczonej w sądzie.