Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge - fragment filmu. Johnny Cage i jego ego

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge jest filmem animowanym przeznaczonym tylko dla widzów dorosłych z uwagi na wulgaryzmy i bardzo wysoki poziom obrazowej przemocy godnej Mortal Kombat.

Jest to opowieść o Hanzo Hasashim, którego rodzina zostaje zabita przez najemnika zwanego Sub-Zero. Hasashi ginie i ląduje w Netherrealm, w którym Quan Chi daje mu szansę pomszczenia rodziny. Staje się Scorpionem, zagubioną duszą pragnącą zemsty. Tymczasem w wymiarze ziemskim lord Raiden zbiera wojowników do turnieju - Liu Kanga, Sonyę Blade i Johnny'ego Cage'a. Są jedyną szansą uratowania ludzkości. Aby to zrobić, muszą pokonać mistrzów walczących po stronie Shang Tsunga.

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge - premiera światowa odbędzie się 12 kwietnia w VOD.