Mortal Shell to wyjątkowo mroczny soulslike. Zwiastun przedstawia nadchodzącą grę

Mortal Shell to nadchodzące RPG akcji dla miłośników mrocznych klimatów i wymagającej rozgrywki. Pierwszy zwiastun i screeny z tej produkcji jasno dają do zrozumienia, z jakim typem gry będziemy mieli do czynienia. Gracze mogą spodziewać się niebezpiecznych i przerażających oponentów, a także trudnych pojedynków z potężnymi bossami.

Produkcja studia Cold Symmetry nie będzie jednak prostym klonem twórczości From Software. Tym, co wyróżnia grę na tle konkurencji jest system tytułowych "śmiertelnych skorup", czyli ciał poległych wojowników, które będziemy mogli przejąć i pozyskać w ten sposób ich wyjątkowe zdolności. Deweloperzy obiecują też nieliniową kampanię, w której trakcie zwiedzimy m.in. starożytne krypty i gigantyczne katedry, a także kilka ścieżek rozwoju.

Mortal Shell - zwiastun

Twórcy opublikowali też klimatyczny zwiastun. Materiał przedstawia mroczną atmosferę, kilka rodzajów przeciwników, a także prezentuje w akcji mechanikę przejmowania poległych ciał.

Mortal Shell - screeny z gry

Do sieci trafiły też screeny z gry, które pozwalają lepiej przyjrzeć się kierunkowi artystycznemu, na który zdecydowało się studio Cold Symmetry. Inspiracje serią Dark Souls są tu widoczne na pierwszy rzut oka.

Premierę Mortal Shell wstępnie zaplanowano na trzeci kwartał tego roku - gra ma trafić na PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One.