Ash Williams dołączy do gry Mortal Kombat 11. Wyciek zdradza nowych wojowników

Twórcy gry wysłali do graczy newsletter informujący o pojawieniu się Spawna w Mortal Kombat 11. Kampania mailowa z tym bohaterem jednak nie do końca się udała. Ktoś odpowiedzialny za przygotowanie wiadomości zapomniał usunąć jedną linijkę tekstu o prawach autorskich i majątkowych dla MGM i Orion Pictures Corporation, które dotyczą postaci Asha Williamsa z serii Martwe zło.

Co ciekawe wiadomość o wspomnianych prawach mówi wyłącznie o postaci Asha z filmu Armia ciemności, a więc z trzeciej odsłony cyklu. Może to oznaczać, że tylko ten skin zobaczymy w grze. Niefortunny email jest zarazem potwierdzeniem tego, co swego czasu ujawnił Bruce Campbell, który oznajmił fanom, że grana przez niego postać pojawi się w Mortal Kombat 11.

Ash to nie jedyny nowy bohater, jaki w niedalekiej przyszłości ma pojawić się w grze. W plikach MK11 na PC po ostatniej aktualizacji znaleziono także informacje wskazujące na to, że do grona wojowników dołączą także takie postacie, jak Sheeva oraz Fujin.

Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na potwierdzenie tych wiadomości.