Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge - jaka kategoria wiekowa filmu?

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge to film animowany, który pozwoli fanom zaostrzyć apetyt przed nadchodzącym kinowym widowiskiem opartym na popularnych grach. Szczegóły fabuły nie zostały ujawnione.

Ed Boon, twórca serii z serii Mortal Kombat zdradził na Twitterze, że animacja będzie mieć wysoką kategorię wiekową R. Oznacza to, że fani mogą oczekiwać obrazowej przemocy i fatality, czyli krwawych wykończeń przeciwników. Sam Ed Boon twierdzi, że ta animacja będzie bardzo brutalna. Pracuje on przy nim jako konsultant kreatywny i producent, więc jest to pierwszy krok w stronę zaznajomienia szerokiej publiczności, że Mortal Kombat to coś więcej, niż pokazywały filmy z lat 90.

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge - premiera w pierwszej połowie 2020 roku. Natomiast w 2021 roku do kin trafi aktorski film, którego promocja ruszy latem 2020 roku.

