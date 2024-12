Niespodzianki, Agatha i zaskakująca wizja na Eternals. Tytuły odcinków 3. sezonu A gdyby...?.

fot. Marvel Studios

Najbardziej sugestywny tytuł, w połączeniu z tym, co widzieliśmy w zwiastunach, to What If... The Hulk Fought The Mech Avengers?. W zapowiedziach widzieliśmy, jak Avengers łączą swoje maszyny w postać ogromnego robota. Wygląda na to, że właśnie tym będą walczyć z Hulkiem, który w tym odcinku może być wariacją zielonego olbrzyma o wielkości Godzilli.

A gdyby..? - tytuły odcinków

Z listy tytułów dowiadujemy się także, że bohaterka serialu To zawsze Agatha wybierze się do Hollywood, a Red Guardian zmierzy się w pojedynku z Zimowym Żołnierzem. Na święta przygotowano odcinek o... ślubie Kaczora Howarda! Z kolei Eternals pojawią się w What If... The Emergence Destroyed The Earth?, gdzie – jak sugeruje tytuł – wydarzenia znane z filmu potoczą się zupełnie inaczej, a Arishem może zniszczyć Ziemię.

Najbardziej tajemniczym odcinkiem wydaje się finał noszący tytuł a gdyby...?. Producenci zapewne szykują w nim największe zaskoczenie.

Fot. Materiały prasowe

Za realizację wszystkich odcinków trzeciego sezonu stoją reżyserzy Bryan Andrews i Stephan Franck oraz scenarzyści Matthew Chauncey, Ryan Little i A.C. Bradley. Producentami wykonawczymi są Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt i Bryan Andrews.

Seria składa się z ośmiu odcinków, a premiera odbędzie się 22 grudnia. Podobnie jak w przypadku drugiego sezonu, codziennie na Disney+ będzie udostępniany jeden odcinek.