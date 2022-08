Mortal Kombat Legends: Snow Blind - zwiastun filmu. Kenshi sieje zniszczenie

fot. materiały prasowe

Mortal Kombat Legends: Snow Blind to trzeci animowany film dla dorosłych osadzony w świecie znanym z gry. Poprzednie dwa, czyli Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge oraz Legendy Mortal Kombat: Starcie królestw bardzo spodobał się widzom. Tym razem jednak bohaterami nie będą znane i kluczowe postacie, jak do tej pory. Film animowany jest skierowany tylko do dorosłych widzów z uwagi na obrazowy poziom przemocy.

Mortal Kombat Legends: Snow Blind - zwiastun dla dorosłych

Mortal Kombat Legends: Snow Blind - o czym jest film?

Bohaterem jest znany z gier Kenshi, którego genezę będziemy oglądać. Dowiemy się, jak stał się obrońca królestwa ziemi. Gdy Kenshi przegrał w walce z Kano i stracił wzrok, jest szkolony przez emerytowanego wojownika Kuai Lianga (znany także jako Sub-Zero), by nabrać nowych umiejętności i stanąć do walki z wrogami.

Istotną rolę w fabule odgrywa się Sub-Zero, który jest sojusznikiem Kenshiego w walce. Poza tym w historii pojawią się Shang Tsung czy Kabal. W obsadzie dubbingu są Manny Jacinto (Kenshi), David Wenham, Ron Yuan, Keith Silverstein, Courtenay Taylor, Yuri Lowenthal, Artt Butler, Imari Williams, Patrick Seitz oraz Debra Wilson. Rick Morales wyreżyserował na podstawie scenariusza Jeremy'ego Adamsa, który pisał poprzednie dwie animacje.

Mortal Kombat Legends: Snow Blind - data premiery nie została ogłoszona.