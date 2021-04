Mortal Kombat - reżyser o brutalności i licznych dyskusjach na temat krwawych scen

fot. Warner Bros. Pictures

Nowa filmowa adaptacja kultowej serii gier nadchodzi wielkimi krokami. Do sieci trafiają kolejne spoty, które pokazują nowe ujęcia na widowiskowe starcia. Tych przecież w filmie Mortal Kombat brakować nie będzie. Reżyser Simon McQuoid w nowym wywiadzie dla ComicBook.com wyjaśnił, jak daleko mogli posunąć się z krwawymi scenami, elementami gore i przesuwaniem granicy, co jest charakterystyczne dla gier z serii Mortal Kombat.

Obsada i ekipa wielokrotnie wypowiadali się już na temat przemocy w filmie, ale teraz reżyser widowiska zdradził, kto pomagał przy kontrolowaniu tego, aby wszystko było odpowiednie dla kategorii wiekowej R.

To było coś, co wymagało sporego wysiłku umysłowego pośród nas. Ponieważ nie chcieliśmy z tym przesadzić. Mam tu na myśli, że pewne rzeczy z gry, gdyby spróbować je odtworzyć w filmie, byłyby nie do zrealizowania. To fakt. Ale wiedzieliśmy, że chcemy zbliżyć się do tej granicy i jej nie przekraczać. Liczne dyskusje dotyczyły tego aspektu.

Dodatkowo reżyser zdradził, że producent Bennett Walsh odegrał kluczową rolę w upewnieniu się, że film uzyska kategorię wiekową R. Twórca wspomina, że Walsh pracował nad filmem Kill Bill i wie wszystko o wykorzystaniu na ekranie krwi i zasadach dotyczących kategorii wiekowych w filmach kinowych.

Tak, rozmawialiśmy o tym bardzo dużo, jeśli chodzi o stylistykę, żeby było to odpowiednie. Było wiele dyskusji na temat krwi.

Zobaczcie też wideo z wypowiedziami aktorów:

Mortal Kombat

Mortal Kombat 2021 - opis fabuły

Bohaterem filmu Mortal Kombat jest fighter MMA Cole Young (Lewis Tan), przyzwyczajony do walki o pieniądze. Jest on jednak nieświadomy swojego dziedzictwa i nie wie, dlaczego cesarz Shang Tsung (Chin Han) wysłał swojego najlepszego wojownika Sub-Zero (Joe Taslim), aby się go pozbyć. Dzięki wskazówkom Jaxa (Mehcad Brooks), majora sił specjalnych, który ma to samo znamię smoka co Cole, bohater wyrusza na poszukiwania Sonyi Blade (Jessica McNamee). Ostatecznie odnajduje ją w świątyni Lorda Raidena (Tadanobu Asano), boga piorunów i obrońcy ziemskiego królestwa, który daje opiekę każdemu, kto ma znamię smoka. Cole trenuje tutaj pod okiem doświadczonych wojowników, takich jak Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang) oraz najemnika znanego jako Kano (Josh Lawson). Wspólnie przygotowują się do walki z wrogami z innego świata. Czy trening pozwoli Cole'owi w porę odblokować swoją arcanę, czyli ogromną moc wypływającą z duszy? W końcu w tej walce stawką nie jest tylko życie jego rodziny, ale ostatecznie powstrzymanie Pozaświata.

Mortal Kombat - premiera na świecie w kwietniu 2021 roku.