Twarze Galactusa. Kto według Was powinien zagrać wielkiego złoczyńcę z Fantastycznej Czwórki?

Ralpha Inesona zobaczymy w roli Galactusa w nadchodzącej Fantastycznej Czwórce. Brytyjski aktor, znany m.in. z Harry’ego Pottera i Gry o tron, specjalizuje się w charakterystycznych i drugoplanowych rolach, co początkowo rozczarowało część fanów oczekujących gwiazdy największego formatu. Z czasem jednak wielu zaakceptowało ten wybór, zastanawiając się, jaką wizję tej ikonicznej postaci zaprezentuje MCU. Możliwe, że Galactus w Fantastycznej Czwórce będzie przedstawiony w nietypowy sposób, a talent Inesona idealnie wpisze się w tę interpretację. Nie można też wykluczyć, że w erze multiwersum Marvel przedstawi jeszcze inne oblicza kosmicznego pożeracza światów.

A jeśli zastanawiacie się, jak Galactus wyglądałby w wersji innych hollywoodzkich gwiazd, fanpage Mother of All Nerds wykorzystał sztuczną inteligencję do stworzenia ciekawych wizualizacji. Znane twarze osadzono w charakterystycznym hełmie złoczyńcy – efekty są zarówno zaskakująco trafne, jak i zabawne. Sprawdźcie galerię i dajcie znać w komentarzach, kto Waszym zdaniem pasuje do tej roli najlepiej!

Twarze Galactusa

