Mortal Kombat - czy Johnny Cage jest w filmie? Producent nie pozostawił wątpliwości

fot. HBO MAX

Nowa filmowa adaptacja kultowej serii gier pt. Mortal Kombat nadchodzi wielkimi krokami - premiera w amerykańskich kinach i na HBO Max odbędzie się już w kwietniu 2021 roku. Do sieci wciąż trafiają kolejne spoty, które pokazują nowe fragmenty widowiskowych i dopracowanych w każdym szczególe starć. Teraz w sieci pojawił się klip, w którym możemy zobaczyć Scorpiona (zanim jeszcze stał się Scorpionem) gromiącego zabójców Lin Kuei. Wideo możecie obejrzeć poniżej:

Tymczasem Todd Garner, producent filmu, odpowiedział na pytania o Johnny'ego Cage'a, którego fani nie dostrzegli w żadnym z promocyjnych materiałów. Garner potwierdził, że nie zobaczymy go w filmie i uzasadnił brak tej postaci - jego zdaniem jest to bohater z ciekawą osobowością, która potrzebuje dużo własnej przestrzeni.

Powiedział, że chciałby zrobić sequel, w którym mógłby wykorzystać Cage'a - i wprowadzić go tam wielkim stylu. Uważa, że postać na to zasługuje i że wszystko sobie przemyślał. Dodał też, że w filmie jest już Kano - egoista i zabawny drań. Dwóch rywalizujących o status zabawniejszego facetów na ekranie byłoby zdaniem twórcy przesadą.

Przypominamy, że bohaterem filmu Mortal Kombat jest fighter MMA Cole Young (Lewis Tan), przyzwyczajony do walki o pieniądze. Jest on jednak nieświadomy swojego dziedzictwa i nie wie, dlaczego cesarz Shang Tsung (Chin Han) wysłał swojego najlepszego wojownika Sub-Zero (Joe Taslim), aby się go pozbyć. Dzięki wskazówkom Jaxa (Mehcad Brooks), majora sił specjalnych, który ma to samo znamię smoka co Cole, bohater wyrusza na poszukiwania Sonyi Blade (Jessica McNamee). Ostatecznie odnajduje ją w świątyni Lorda Raidena (Tadanobu Asano), boga piorunów i obrońcy ziemskiego królestwa, który daje opiekę każdemu, kto ma znamię smoka. Cole trenuje tutaj pod okiem doświadczonych wojowników, takich jak Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang) oraz najemnika znanego jako Kano (Josh Lawson). Wspólnie przygotowują się do walki z wrogami z innego świata. Czy trening pozwoli Cole'owi w porę odblokować swoją arcanę, czyli ogromną moc wypływającą z duszy? W końcu w tej walce stawką nie jest tylko życie jego rodziny, ale ostatecznie powstrzymanie Pozaświata.

Mortal Kombat