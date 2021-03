Mortal Kombat - aktor o stylu walki Kunga Lao. Czy będzie używać kultowego kapelusza?

fot. Warner Bros.

Premiera filmu Mortal Kombat coraz bliżej, więc do sieci trafiają kolejne wywiady, zdradzając różne ciekawostki o kulisach prac nad oczekiwaną adaptacją gry. Najnowsza opublikowana rozmowa Maxa Huanga została udzielona jeszcze w 2019 roku na planie. Wówczas dziennikarz comicbook.com zapytał go o styl walki z kapeluszem, który jak wiemy jest używany przez Kunga Lao w grach.

Fani mogą spać spokojnie, bojowy kapelusz będzie w użyciu. Huang wyjaśnia, że nauczenie się używania go w walce nie było tak trudne, ponieważ dzięki grom miał wiele materiału, z którego mógł czerpać.

- Nie było to zbyt trudne, by wymyślić określone ciosy i specjalne ruchy, ponieważ to wszystko zostało już pokazane w grach. Musiałem po prostu dodać do tego trochę własnego stylu. Myślę, że efekt wyszedł całkiem nieźle - tłumaczy aktor.

Huang oczywiście też sam grał, ale podczas przygotowywania choreografii oglądał fragmenty na YouTube z Kungiem Lao w akcji, by odpowiednio zaadaptować styl walki kapeluszem.

Mortal Kombat

Reżyser Simon McQuoid został zapytany o czas akcji Mortal Kombat. Przyznał, że poza pierwszymi 13 minutami, które pokazują początek konfliktu Scorpiona z Sub-Zero w feudalnej Japonii, reszta filmu jest osadzona we współczesności. Nie chcą też wchodzić w większe szczegóły, skupiając się na historii i wierności grze.

- Nie manipulujemy czasem w filmie. Staraliśmy się ten aspekt pokazać w prosty sposób, ponieważ w filmie dzieje się bardzo dużo - tłumaczy.

Mortal Kombat - premiera w USA odbędzie się 16 kwietnia w kinach i na platformie HBO Max. Nie wiadomo, kiedy film wejdzie do polskich kin, ponieważ do 9 kwietnia są one zamknięte i nie ma pewności, że zostaną otwarte.