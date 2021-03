Mortal Kombat - walki w filmie mają być prawdziwymi spektaklami. Dlaczego Kung Lao dołączy do turnieju?

fot. Warner Bros.

Premiera filmu Mortal Kombat, opartego na kultowej serii gier wideo, zbliża się wielkimi krokami. Jak wiadomo najważniejszym elementem produkcji będą widowiskowe walki. Producent Todd Garner, udzielił wywiadu portalowi ComicBook.com. W nim wyjawił, że każda walka w filmie będzie miała własną osobowość związaną z między innymi postaciami jakie biorą w nich udział czy miejscem potyczki. Garner zapewnił, że w widowisku zobaczymy najbardziej brutalną i szaloną walkę, jakiej on sam nie widział do tej pory w kinie. Otrzymamy również piękny, operowy pojedynek, starcie szermiercze czy widzianą w zwiastunie potyczkę Sub-Zero i Scorpiona.

Natomiast Max Huang, który wciela się w filmie w postać Kung Lao pochwalił resztę obsady za ich umiejętności w walce, które nadały autentyczności temu filmowi, gdzie aktorzy naprawdę pojedynkują się bez pomocy kaskaderów. Ponadto zdradził motywy dołączenia jego bohatera do tytułowego turnieju. Stwierdził, że Kung Lao jest mnichem z Shaolin i zawsze dla niego jest ważna idea pokoju. Liu Kang jest jego kuzynem i najlepszym przyjacielem. Huang powiedział, że to właśnie jego bliski krewny motywuje go do działania.

Mortal Kombat

Ludi Lin, który gra wspomnianego Liu Kanga w produkcji pochwalił reżysera Simona McQuoida za jego podejście do różnorodności kulturowej postaci w widowisku. Stwierdził, że twórca naprawdę interesował się pochodzeniem etnicznym każdego bohatera i bohaterki, nawet był zafascynowany takimi szczegółami jak geneza imienia Kung Lao i to, z jakiego dialektu pochodzi.

Mortal Kombat - premiera filmu w kinach w USA i na platformie HBO Max 16 kwietnia.