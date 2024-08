Motocykliści już w kinach. Co trzeba wiedzieć?

fot. materiały prasowe

Reklama

Motocykliści już na ekranach polskich kin. To nowy film znakomitego i nagradzanego reżysera Jeffa Nicholsa, którego znamy z takich tytułów jak Loving, Uciekinier czy Take Shelter. Jest on także współautorem scenariusza z Dannym Lyonem.

Motocykliści - zwiastun

Motocykliści - opis fabuły

Film opowiada historię o subkulturze motocyklistów w latach 60. XX wieku. Kathy jest częścią grupy zwanej Vandals, bo wyszła za mąż za szalonego Benny'ego. To jej opowieść pokazuje historię gangu na przestrzeni dekady.

Motocykliści (The Bikeriders)

Główne role grają Tom Hardy, Austin Butler, Jodie Comer, Michael Shannon, Boyd Holbrook i Norman Reedus.

Motocykliści zostali dobrze odebrani przez krytyków, których recenzje dają średnią ocen 7/10. W naszej recenzji autorka również wystawiła taką ocenę. Przeczytajcie sami, dlaczego film jest wart obejrzenia.

Najbardziej przyciąga obsada na czele z Tomem Hardym oraz Austinem Butlerem. Dowiedzcie się więcej o obu panach z poniższych artykułów.