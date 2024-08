Tom Hardy to człowiek orkiestra. Rzecz o motocyklach, Venomie i niespełnionej karierze rapera

Reklama

Znają go absolutnie wszyscy! Tom Hardy to jeden z najlepszych brytyjskich aktorów, który wystąpił w przynajmniej jednym z Twoich ulubionych filmów. W kinach debiutują Motocykliści, więc to dobry czas, by poznać ciekawostki o tym aktorze.

Zacznijmy od tego, że Toma Hardy'ego należy odpowiednio przedstawić. Tak naprawdę na imię mu Edward, ale w branży filmowej woli używać swojego drugiego imienia. Już od dziecka otaczali go sami artyści. Rodzicami londyńczyka są malarka oraz komediopisarz. Sztuka nie była mu obca, więc zdecydował się na studia w szkole teatralnej. Warto jednak dodać, że jego kariera zawodowa wcale nie zaczęła się od aktorstwa. W latach dziewięćdziesiątych próbował swoich sił w rapowaniu (na Redditcie krąży teoria, że nadal sekretnie nagrywa kawałki). Mając dwadzieścia jeden lat, Hardy wygrał telewizyjne show The Big Breakfast's Find Me a Supermodel i zdobył kontrakt z agencją Models One. Kto by się spodziewał, że 13 lat później ten sam człowiek będzie biegać ulicami Gotham z maską, uciekając przed swoim własnym idolem.

Jako aktor zadebiutował w 2001 roku w dwóch odcinkach miniserialu HBO Kompania braci, a następnie jako szeregowy Lance Twombly w Helikopterze w ogniu. Obie role były dla Hardy'ego zaledwie rozgrzewką przed jeszcze bardziej złożonymi kreacjami.

Tom Hardy ma różne twarze...

Po thrillerze Ridleya Scotta aktor wystąpił w innych filmach, serialach telewizyjnych oraz spektaklach teatralnych, ale dopiero film Christophera Nolana był przełomowy w jego karierze. Incepcja przyniosła mu rolę Eamesa u boku gwiazdorskiej obsady z Leonardem DiCaprio, Josephem Gordon-Levittem oraz Cillianem Murphym na pierwszym planie. Występ nie tylko pozwolił mu na dalszą współpracę z Nolanem (zagrał Bane'a w filmie Mroczny rycerz powstaje, później pojawił się w Dunkierce), ale także zaznaczył ślad w Hollywood (Wojownik, Szpieg). To był także początek serii wyróżnień dla Hardy'ego – Incepcja zaowocowała nagrodą BAFTA Shining Star.

Hardy od małego był zakochany w tytule Mad Max George'a Millera. Nawet swojego psa nazwał Max! Dlatego wyobraźcie sobie wdzięczność aktora, gdy mógł zagrać tytułową rolę w Na drodze gniewu. Niestety powątpiewa w ewentualny powrót do postaci, ale kibicuje reżyserowi przy kolejnych projektach (w tym Furiosie).

W 2016 roku Tom zdobył nominację do Oscara za występ w filmie, w którym... mógł nie wystąpić wcale. Tak naprawdę do roli Johna Fitzgeralda w Zjawie przekonał się dzięki DiCaprio, z którym zaprzyjaźnił się na planie Incepcji. Właśnie on zachęcił Hardy'ego do przeczytania scenariusza.

Do tak obszernego portfolio pasuje odważna rola z superbohaterskiego uniwersum. Hugh Jackman zauważył w aktorze potencjał i chciał, aby to on przejął pałeczkę i został nowym Wolverine'em. Ostatecznie Marvel widział Hardy'ego w innej (raczej mroczniejszej) roli.

...a może i podwójne (tak, patrzę na Venoma)

Wcześniej wspomniane role jako Mad Max oraz przeciwnik Batmana pokazały, że Tom Hardy zdoła unieść superbohaterski blockbuster na swoich barkach. On sam nie był jednak do tego przekonany, szczególnie że nie znał Venoma zbyt dobrze. Zwierzył się z tego podczas wywiadu dla "Esquire" przy promocji sequela w 2021 roku.

- Venom i Eddie Brock są częścią uniwersalnego kanonu [...]. Chciałbym być częścią tego dziedzictwa i nie zniszczyć tego całkowicie. Nie przynieść mu wstydu.

Tak naprawdę przyjął rolę ze względu na syna, który jest ogromnym fanem Venoma. Podobno młody był kluczową częścią przygotowań do tej kreacji. Doradzał tacie, jak powinien grać. Venoma pokochali szczególnie fani Marvela, choć krytycy nie podzielali tego entuzjazmu. Dziś trudno wyobrazić sobie kogokolwiek innego w tej roli, a widzowie wyczekują zwieńczenia trylogii, która trafi do kin w listopadzie 2024 roku.

Jednym z najnowszych projektów aktora jest film Motocykliści (od 9 sierpnia dostępny w polskich kinach). Gra w nim przywódcę gangu Wandali u boku młodszych aktorów – dzięki nim znowu mógł poczuć się młodo i podzielić się pasją do jednośladów na wielkim ekranie.

- Już od dłuższego czasu jestem aktorem. Jestem już stary. Ale to w porządku, ponieważ zawsze chciałem grać bohaterów, których nie mogłem odgrywać, będąc młodszym. Teraz już mogę - ale chciałbym być znów młody.

Tom Hardy to człowiek pełen pasji

Jak wspomniałam wyżej, Hardy uwielbia jeździć na motocyklu, ale nic nie przebije jego miłości do brazylijskiego jiu-jitsu, które fascynuje go od czasów Wojownika. Od 2011 roku wygrał wiele konkursów (zdobył purpurowy pas!), a ostatni turniej, w jakim uczestniczył, odbył się w 2022 roku. W rozmowie z "Esquire" przyznał, że jiu-jitsu pomogło mu w walce z nałogami oraz depresją. Aktualnie to zainteresowanie podziela również jego kaskader, Jacob Tomuri, z którym pracował na planie Mad Maxa, Venoma i wielu innych filmów.

Koty czy psy? Tom jest psiarzem! Na spotkaniach często towarzyszy mu czworonożny przyjaciel Blue. Co więcej, aktor jest ambasadorem fundacji Battersea Dogs and Cats Home, dla której zbiera fundusze i pomaga w znajdowaniu nowych domów dla zwierząt. Ta miłość do czworonogów wzięła się od dziadka Raya.

Patrzyłem na relację mojego dziadka z jego psem. Nie miałem braci ani sióstr, więc chciałem, żeby ktoś tak spędzał ze mną czas.

Tekst powstał z okazji premiery filmu Motocykliści, który jest dostępny do obejrzenia w polskich kinach od 9 sierpnia.