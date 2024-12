Superman - których piosenek NIE usłyszymy w filmie? James Gunn komentuje plotki o złoczyńcach

fot. James Gunn

Reklama

Wydaje się, że lawina pytań dotyczących filmu Superman się nie kończy, a James Gunn próbuje na przynajmniej większość z nich odpowiedzieć. Niedawno odniósł się do złoczyńców, zapewniając, że Lex Luthor będzie głównym antagonistą nadchodzącej produkcji. Tym samym zdementował plotki odnośnie The Authority, które rzekomo miały podążać za tym superbohaterem.

Superman - James Gunn o muzyce w filmie

To żadna tajemnica, że pisząc swoje scenariusze, Gunn już myśli nad piosenkami, które idealnie wpasowałyby się w szkic. Rozmawiając z fanami na Threads, ujawnił utwory, które definitywnie nie pojawią się w filmie. Wśród nich jest m.in. piosenka Don't Stop Me Now zespołu Queen. Jak tłumaczy reżyser, powstało już zbyt wiele sekwencji z nią. Z podobnego powodu nie usłyszymy również głosu Bonnie Tyler w Holding Out for a Hero oraz utworu Starman Davida Bowie.

Wygląda na to, że Gunn szykuje coś, co będzie pasować do klimatu Człowieka ze Stali, ale jednocześnie zaskoczy widzów. Patrząc na ścieżki dźwiękowe Strażników Galaktyki, Peacemakera oraz Legionu samobójców, jest na co czekać.

Superman - premiera filmu została zaplanowana na 11 lipca 2025 roku.