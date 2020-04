Mount & Blade II: Bannerlord w Steam Early Access. Gra już teraz odniosła ogromny sukces

Mount & Blade II: Bannerlord to kontynuacja popularnej gry z 2010 roku. Gracze raz jeszcze mogą liczyć na połączenie akcji, strategii i elementów RPG w średniowiecznym świecie. Nie brak tutaj wielkich bitew, oblężeń, a także możliwości rozwoju bohatera i wymagającego, a przy tym też i satysfakcjonującego systemu walki. Tytuł ten zadebiutował już w usłudze Steam Early Access i błyskawicznie podbił serca graczy.

Krótko po debiucie trafił on do czołówki najpopularniejszych gier na Steamie. W Mount & Blade II: Bannerlord grało ponad 145 tysięcy graczy jednocześnie, dzięki czemu tytuł ten wyprzedził niedawne Doom Eternal i stał się najpopularniejszą premierą tego roku na platformie Valve. Świetnie wypadają też oceny użytkowników: dzieło TaleWorlds Entertainment może pochwalić się 82% pozytywnych głosów na podstawie niemal 24 tysięcy wystawionych not.

#Bannerlord has over 145,000 concurrent players right now. It took 100 minutes to reach 100,000. +1250 reviews on Steam, 88% of them positive, in just 3 hours.

All these numbers make already @Mount_and_Blade II: Bannerlord the biggest launch in Steam in 2020.

THANK YOU

— Mount & Blade (@Mount_and_Blade) March 30, 2020