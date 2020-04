Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered już oficjalnie. Zobacz zwiastun gry

Activision oficjalnie potwierdza przecieki - Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered jest już dostępne dla posiadaczy konsoli PlayStation 4. Odświeżona wersja strzelanki z 2010 roku oferuje lepszą oprawę graficzną i szereg innych, pomniejszych poprawek oraz usprawnień. Co ciekawe jednak, zawiera ona wyłącznie kampanię dla jednego gracza i zabrakło tutaj jakichkolwiek trybów sieciowych.

Dlaczego zdecydowano się na taki krok? Activision tłumaczy, że ich celem jest stworzenie jednego, spójnego doświadczenia dla wielu graczy. Klasyczne mapy będą więc w dalszym ciągu trafiać do ubiegłorocznego Modern Warfare, które niedawno wzbogaciło się też o samodzielne Warzone z trybami battle royale.

Opublikowano też zwiastun gry.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered trafi także na PC oraz konsole Xbox One. Posiadacze tych platform poczekają jednak dłużej i zagrają w ten tytuł dopiero 30 kwietnia.