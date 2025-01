Może następnym razem: premiera powieści i przeżywaniu dnia na nowo

Świat Książki

Reklama

Chyba wszyscy lubią Dzień Świstaka - film z Billem Murrayem, w którym bohater raz po raz przeżywa ten sam dzień. Wraz z kolejnymi powtórzeniami zmienia się, naprawia błędy, inaczej zaczyna patrzeć na świat i innych ludzi.

Z nieco podobnego pomysłu wyszła Cesca Major w swojej książce pt. Może następnym razem. Jest to opowieść o zapracowanej agentce literackiej, która gdzieś po drodze zgubiła cel w życiu i przestała zwracać uwagę na bliskich. Na koniec dnia dochodzi do tragedii, a gdy kobieta budzi się rano, znów jest ten sam poniedziałek. I tak w koło.

Przeżywanie tego samego dnia raz po raz z jednej strony pozwala jej znaleźć sposób, by nie doszło do tragedii, a z drugiej zastanowić się nad swoim życiem i priorytetami.

Może następnym razem ukazało się dzisiaj nakładem wydawnictwa Świat Książki. Powieść Major liczy 384 strony.

Może następnym razem - opis i okładka

Źródło: Świat Książki

To tylko kolejny poniedziałek i Emma, zapracowana agentka literacka, wybiega rankiem z domu, nie zauważając, że jej ukochany mąż Dan wydaje się przybity, syn nie potrafi spojrzeć jej w oczy, a córka nie chce mieć z nią nic wspólnego. Nawet pies wygląda na przygnębionego.

Danowi nie podoba się, że Emma znowu zapomniała o ich rocznicy. W końcu po kolejnej kłótni mężczyzna bierze psa na spacer i niedługo później cały roztrzęsiony wpada pod samochód.

Następnego dnia Emma budzi się… i Dan żyje. I znowu zaczyna się poniedziałek.

A potem jeszcze raz dzieje się to samo.

I jeszcze raz.

Emma rozpaczliwie stara się zmienić przeznaczenie, dokonując małych zmian: przestaje wgapiać się w telefon, każe szefowej się odczepić, pamięta o mężu, rozmawia z dziećmi, odzywa się do dawnych przyjaciółek, upija się i robi szalone zakupy.

Tylko czy będzie potrafiła odnaleźć siebie na nowo w całym tym zamieszaniu? Czy przypomni sobie, za co lubiła swoją pracę oraz czy uda jej się porozumieć z dziećmi i pogodzić z Danem?

Poruszająca historia odpowiadająca na pytanie: Co by było, gdyby? oraz o tym, co we współczesnym świecie oznacza bycie kobietą.