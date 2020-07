Możemy lepiej! Nowe zasady moderacji komentarzy w naEKRANIE

fot. naEKRANIE.pl

Wzajemny szacunek i rozmowa o popkulturze powinna odbywać się w miejscu przyjaznym, bezpiecznym i zachęcającym do rozmowy. Motywują nas zwykłe ludzkie pobudki, by wbrew temu, co wszyscy sądzą o poziomie komentarzy w Internecie, stworzyć miejsce, w którym możemy rozmawiać o popkulturze w spokoju.

Dlatego w rozmowach na forach nie ma miejsca na agresję, wzajemne obrażanie, homofobię, rasizm, szkodliwe społeczne tezy czy wulgaryzmy. Rozumiemy, że niektóre decyzje związane z popkulturą czy kierunkiem rozwoju filmów i seriali mogą się nie podobać, ale swoją opinię można wyrazić z poszanowaniem zasad kultury. To, co według niektórych może być zabawnym żartem, dla drugiej osoby jest nieakceptowalne. Bolą nas też chamskie słowa, które zaczęły padać pod wczorajszym newsem o złym stanie Jerzego Stuhra, świetnego aktora, któremu zawdzięczamy mnóstwo wybitnych kreacji, czy komentarze w bardzo złym tonie przy wpisie o angażu Batwoman.

Zawsze przyświecał nam cel, by NAEKRANIE.pl było miejscem, gdzie każdy fan popkultury poczuje się jak u siebie. Bez znaczenia, czy jest fanem Marvela, DC, Gwiezdnych Wojen, Patryka Vegi czy BrzydUli. Chcieliśmy, by można było tu porozmawiać z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania. Wymieniać się przemyśleniami. Podyskutować, może nawet i się pokłócić, ale w granicach przyzwoitości i z zachowaniem kultury osobistej. Bez chamskich uwag i wulgaryzmów. Bez obrażania kogokolwiek. I wiemy – zaraz napiszecie, że jesteśmy przewrażliwieni. Jednak w ostatnich kilku tygodniach nasza skrzynka zaczęła wypełniać się mailami od Was – Użytkowników proszących, byśmy zareagowali i utemperowali niektóre osoby.

Dlatego też opracowaliśmy reguły, które – mamy nadzieję – pomogą nam uporządkować rozmowy na forach. Co będziemy usuwać i za co będziemy banować? Oto kilka podstawowych zasad:

1. Homofobia nie jest akceptowana;

2. Seksizm i szowinizm nie są akceptowane;

3. Wulgaryzmy będą od razu usuwane;

4. Rasistowskie komentarze będą od razu usuwane;

5. Komentarze łamiące normy społeczne będą moderowane bądź usuwane.

Wiemy, że na początku napotkamy na opór części z użytkowników, może nawet kilka osób się na nas obrazi i przestanie nas odwiedzać. Liczymy się z tym i będzie nam przykro, jeśli tak się stanie. Chcemy jednak, by dyskusja w naszym kraju odbywała się bez agresji, a więc musimy zacząć pracę od swojego podwórka. Nie wiemy, jak was, ale nas przeraża to, że nie potrafimy już ze sobą normalnie rozmawiać, bez obrażania kogokolwiek.

Mamy nadzieje, że wspólnie da się nam przywrócić równowagę i miłą atmosferę na forach naszego serwisu. Dlatego prosimy Was o uwagę, zgłaszanie komentarzy przekraczających te granice, bo bez Was nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tylko wspólnie naprawimy sytuację i stworzymy miejsce takie jak sama popkultura – wywołujące dużo emocji i zachęcające do dyskusji o czymś, co wszyscy kochamy.

Z poważaniem

Redakcja NAEKRANIE.pl