Mroczne materie - plakat 2. sezonu serialu zdradza datę premiery nowej odsłony

Mroczne materie to serial HBO i BBC oparty na bestsellerowej trylogii powieści autorstwa Philipa Pullmana. W sieci zadebiutował plakat 2. sezonu produkcji. Zdradza on datę premiery nowej odsłony. Otóż zadebiutuje ona 16 listopada. Grafikę możecie obejrzeć poniżej.

W obsadzie 2. sezonu znajdują się Dafne Keen (Lyra), Ruth Wilson (Pani Coulter), Ariyon Bakare (Lord Boreal), Amir Wilson (Will Parry), Andrew Scott (John Parry) i Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby).

Bohaterką produkcji jest młoda dziewczyna Lyra, która poszukuje porwanego przyjaciela. Tak natrafia na trop tajemniczej organizacji, która zabiera dzieci dla własnych celów. Podróżując przez światy - wśród których znajdzie się także i nasz - napotka na swojej drodze dzielnego chłopca o imieniu Will. Razem to natrafią na niezwykłe stworzenia i niebezpieczne sekrety, mając los żywych i martwych w swoich rękach. W 2. sezonie po przejściu do innego świata Lyra spotyka Willa. Razem ruszą w podróż, która ma doprowadzić chłopca do jego ojca.