Mroczne materie - zwiastun 2. sezonu serialu. Will i Lyra na drodze do przeznaczenia

W czwartek, 23 lipca, na Comic-Con at Home odbył się panel 2. sezonu serialu Mroczne materie. Wzięli w nim udział producenci wykonawczy Jane Tranter i Jack Thorne, a także członkowie obsady Dafne Keen (Lyra), Ruth Wilson (Pani Coulter), Ariyon Bakare (Lord Boreal), Amir Wilson (Will Parry), Andrew Scott (John Parry) i Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby). W czasie spotkania zaprezentowano pierwszy zwiastun nowej serii. Wideo jest dostępne poniżej. Ponadto zdradzono, że 2. sezon będzie liczył siedem, anie osiem odcinków, jak to pierwotnie zakładano. Z powodu pandemii nie nakręcono epizodu, który miał zawierać solową przygodę Lorda Asriela po jego przejściu przez portal, której nie ma w książce, a została ona napisana przez Jacka Thorne'a przy błogosławieństwie Philipa Pullmana, autora literackiego pierwowzoru. Miał to być główny występ Jamesa McAvoya w tym sezonie.

Bohaterką produkcji jest młoda dziewczyna Lyra, która poszukuje porwanego przyjaciela. Tak natrafia na trop tajemniczej organizacji, która zabiera dzieci dla własnych celów. Podróżując przez światy - wśród których znajdzie się także i nasz - napotka na swojej drodze dzielnego chłopca o imieniu Will. Razem to natrafią na niezwykłe stworzenia i niebezpieczne sekrety, mając los żywych i martwych w swoich rękach. W 2. sezonie po przejściu do innego świata Lyra spotyka Willa. Razem ruszą w podróż, która ma doprowadzić chłopca do jego ojca.

Mroczne materie - premiera 2. sezonu na HBO i BBC jesienią tego roku.