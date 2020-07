Mroczne Materie - nowe nazwiska w obsadzie 2. sezonu serialu HBO

materiały prasowe

Mroczne materie to koprodukcja stacji BBC i HBO, będąca adaptacją popularnej trylogii fantasy autorstwa Philipa Pullmana. Główną bohaterką jest młoda dziewczyna Lyra, która poszukuje swojego porwanego przyjaciela. Podczas swojego śledztwa, trafia na trop tajemniczej organizacji, która zabiera dzieci dla własnych celów. Dziewczynka wyrusza na przygodę, by zrozumieć tajemniczy fenomen zwany Pyłem - tak rozpoczyna się jej podróż przez różne światy, podczas której poznaje odważnego Willa, natrafia na niesamowite stworzenia i odkrywa niebezpieczne sekrety. Los świata leży w ich rękach.

W obsadzie 1. sezonu widzowie zobaczyli na ekranie m.in. Dafne Keen, James McAvoy, Ruth Wilson, Lin Manuel-Miranda oraz Clarke Peters. Teraz portal Deadline podaje, że do nowej serii zaangażowano nowych aktorów. Są nimi Terence Stamp (Last Night in Soho), Jade Anouka (Last Christmas) i Simone Kirby (Peaky Blinders). Pierwszy wymieniony aktor wcieli się w Giacomo Paradisi, Anouka wcieli się w postać królowej czarownic Ruty Skadi, zaś Kirby odegra rolę dr Mary Malone.

Źródło: HBO