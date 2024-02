Pingwin - kiedy premiera spin-offu Batmana? David Zaslav o kolejnych sezonach seriali w HBO

fot. Empire

W serialu The Penguin ponownie zobaczymy w tytułowej roli Colina Farrella. Produkcja zaliczyła opóźnienie w produkcji ze względu na zeszłoroczne strajki aktorów i scenarzystów, ale wygląda na to, że spin-off Batmana trafi na HBO Max jeszcze w tym roku.

Pingwin - kiedy premiera na HBO Max?

Prezes Warner Bros. Discovery, David Zaslav, podczas spotkania podsumowującego wyniki za czwarty kwartał, podzielił się kilkoma informacjami, czego widzowie mogą się spodziewać w 2024 roku.

Patrząc w przyszłość, mamy jeden z najlepszych zestawów programów w historii HBO. W następnym kwartale będziemy mieli Hacks i Ród smoka, a w kolejnym The Penguin i nowy serial Dune: The Prophecy.

Następnie dodał, że z początkiem 2025 roku pojawi się nowy sezon Białego Lotosu, a następnie The Last of Us i Euforia. A to tylko niektóre tytuły, które trafią na HBO Max.

Wypowiedź Zaslava potwierdzałyby wcześniejsze doniesienia, że Pingwin zadebiutowałby na platformie pod koniec 2024 roku. Natomiast i tak należy te doniesienia traktować z przymrużeniem oka, ponieważ np. zdjęcia do serialu ze świata Diuny nawet się nie rozpoczęły.

Pingwin - o czym będzie serial?

Według oficjalnej zapowiedzi historia rozpoczyna się kilka dni po wydarzeniach z filmu Batman. Pingwin/Oswald Cubblepot chce zdobyć władzę w świecie przestępczym Gotham po tym, jak z gry wyleciał Carmine Falcone. Jego rywalką będzie córką gangstera, która chce iść w ślady ojca i zostać szefową mafii.

Według doniesień koniec serialu The Penguin ma bezpośrednio wprowadzić widzów do filmu Batman 2 od Matta Reevesa. Wiele też wskazuje na to, że w produkcji pojawi się Robert Pattinson, jako Bruce Wayne. Podobno aktor był widziany na planie serialu.