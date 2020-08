Ms. Marvel - duet reżyserów Kapitan Marvel za sterami serialu MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

źródło: marvel

Marvel Studios zdecydowało, że za kamerą Kapitan Marvel 2 stanie inna reżyserka, Nia DaCosta. Według dziennikarza Charlesa Murphy'ego, którego doniesienia często się sprawdzają, Marvel Studios planuje przeprowadzenie zdjęć do kontynuacji nie w Stanach Zjednoczonych, a w Europie. Dokładniej do brytyjskiego studia Pinewoods.

Szczegóły fabuły kontynuacji nie zostały potwierdzone przez Marvel Studios, ale źródło sugeruje, że kontynuacja będzie w jakiś sposób powiązana z fabułą Secret Invasion z komiksów Marvela. Co ciekawe, historia ma przenieść się także do dedykowanego temu wydarzeniu serialu, co byłoby absolutną nowością dla MCU.

Dodatkowo portal DisInsider podaje, że Ryan Fleck i Anna Boden, którzy są współautorami scenariusza i wyreżyserowali pierwszy film o Kapitan Marvel, nie powrócą w kontynuacji, ale pozostaną w Kinowym Uniwersum Marvela, ponieważ prawdopodobnie to właśnie oni mają reżyserować serial Ms Marvel dla Disney+. Są to na pewno ciekawe doniesienia, ale na razie należy traktować je w kategoriach plotek.

Kapitan Marvel 2 zadebiutuje w kinach 8 lipca 2022 roku.