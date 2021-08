Ms. Marvel - tak wygląda superbohaterka w kostiumie z MCU. Grafika sugeruje nową moc - kiedy premiera?

Źródło: Marvel

Do sieci trafiła grafika przedstawiająca tekturowy stojak reklamowy z tytułową superbohaterką. Tego typu materiały promocyjne przeważnie są używane przy kinowych produkcjach, ale seriale również z tego korzystają. Tak wygląda Iman Vellani w kostiumie Ms. Marvel!

Wszyscy komiksowi fani szybko zauważyli, że superbohaterka ma tajemniczą purpurową energię wokół ręki. Jest to dość intrygujące, bo w komiksach mocą Ms. Marvel było rozciąganie ciała jak z gumy na wszelkie sposoby (np. zwiększanie ręki w czasie walki). Wygląda więc na to, że MCU szykuje nowość, której w komiksach nie było.

Ms. Marvel - grafika

fot. Disney+

Do tej pory mówiono, że premiera ma odbyć się jeszcze w 2021 roku. Choć Hawkeye ruszył z oficjalną promocją, żadnych ruchów przy Ms. Marvel nie poczyniono. A powyższa grafika to według dziennikarzy po prostu wyciek. Portal TVLine.com sugeruje, że Ms. Marvel będzie mieć premierę dopiero na początku 2022 roku. Nie jest to jednak oficjalna informacja, ale plotka. Ani Disney+ ani Marvel Studios nie komentują doniesień.

Ms. Marvel wydaje się serialem, który trzeba będzie obejrzeć. Młoda superbohaterka, która jest fanką Avengers na czele z Kapitan Marvel następnie pojawi się w superprodukcji The Marvels, która jest formalną kontynuacją Kapitan Marvel.