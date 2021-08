Doctor Strange 2 - bohater w filmie znajduje się u szczytu swoich mocy

fot. Marvel

Doctor Strange in the Multiverse of Madness to jeden z projektów 4. Fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Michael Waldron, który odpowiadał za scenariusz serialu Loki, pracował również nad skryptem do filmu. W rozmowie z podcastem Geek Vibes wyjawił, że pierwszy film był swoistą genezą Strange'a. Jednak w nowej produkcji spotykamy go w zupełnie innym miejscu. Znajduje się on u szczytu swoich możliwości. Samo widowisko Waldron określił jako "piekielną przejażdżkę"

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że ważnym elementem projektu będzie multiwersum, a tytułowy bohater połączy w widowisku siły ze Scarlet Witch i Ameriką Chavez. Podobno głównym antagonistą ma być Shuma-Gorath.

Źródło: Marvel

W obsadzie produkcji znajdują się Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor i Xochitl Gomez.

Doctor Strange 2 - premiera filmu w kinach w USA 25 marca 2022 roku.