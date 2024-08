MSI prezentuje nowy monitor gamingowy QD-OLED

fot. MSI

Nazwany jak z generatora haseł monitor MAG 271QPX QD-OLED E2 łączy technologie OLED z Quantum Dot, czyli kropką kwantową, którą znamy z telewizorów choćby firmy Samsung. To technologii zapewnia wyjątkowo głęboką czerń, niesamowicie żywe kolory oraz doskonały kontrast. Częstotliwość odświeżania 240 Hz oraz niezwykle krótki czas reakcji matrycy wynoszący zaledwie 0,03 ms (GtG) gwarantują płynność rozgrywki.

fot. materiały prasowe

Monitor ma certyfikat ClearMR 13000, który świadczy o najwyższej jakości obrazu, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno dla graczy, jak i osób spędzających wiele godzin przed ekranem. Dzięki technologii Adaptive Sync monitor automatycznie synchronizuje częstotliwość odświeżania z liczbą klatek generowanych przez procesor graficzny, co eliminuje efekty rozdzierania obrazu, zapewniając doskonałą jakość wyświetlania nawet w najbardziej dynamicznych scenach.

MAG 271QPX QD-OLED E2 oferuje szereg funkcji zaprojektowanych z myślą o graczach. Optix Scope to funkcja dynamicznego zoomowania ekranu, która pozwala każdej broni w grze pełnić rolę snajperskiego karabinu, zwiększając precyzję strzałów. Z kolei inteligentny celownik automatycznie wykrywa i wskazuje punkt, w który można trafić, co dodatkowo ułatwia celowanie.

fot. materiały prasowe

Dla graczy konsolowych MSI przygotowało specjalny tryb (MSI Console Mode), który oferuje obsługę zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) oraz optymalizację rozdzielczości 1440p, co czyni MAG 271QPX QD-OLED E2 doskonałym monitorem do grania także na konsolach.

MSI zadbało również o ergonomię i komfort użytkowania swojego nowego monitora. MAG 271QPX QD-OLED E2 wyposażony jest w technologię zapobiegającą wypalaniu matrycy oraz umożliwia regulację wielu ustawień ekranu oraz jego pozycji. Monitor jest wyposażony w 5-kierunkowy joystick, który ułatwia sterowanie jego funkcjami.

Dodatkowo monitor MSI MAG oferuje szeroki wybór złączy, w tym DisplayPort, dwa porty HDMI oraz złącze USB-C, co pozwala na łatwe podłączenie kilku sprzętów.

fot. materiały prasowe

Monitor MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 można kupić w sklepie morele.net, a jego sugerowana cena wynosi 3999 zł. Dzięki połączeniu wysokiej jakości obrazu z zaawansowanymi funkcjami gamingowymi monitor ten z pewnością znajdzie uznanie wśród graczy.